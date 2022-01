Tomate: chorou ao ser substituído, recebeu apoio de Richarlison e já tem 500 mil seguidores no Instagram

View this post on Instagram A post shared by Eduardo Silva (@tomate_oficial12)

Chama-se Eduardo Silva e no mundo do futebol tem a alcunha de Tomate. Até há poucos dias era um perfeito desconhecido, até que um momento de tristeza na Copa São Paulo o colocou como um dos temas da semana no Brasil. Num ápice chegou aos 500 mil seguidores no Instagram (neste momento tem já 560 mil), recebeu comentários de apoio de várias figuras, como Richarlison, e até um convite para efetuar testes no atual campeão brasileiro, o Atlético Mineiro. E tudo começou, como dissemos, num momento de tristeza para este jovem guarda-redes de apenas 15 anos, vinculado ao Andirá, do estado do Acre.Tudo aconteceu na quarta-feira, durante o encontro com o Atlético Mineiro, quando, apesar de estar a ser um dos melhores da sua equipa, o seu treinador decidiu retirá-lo de jogo por volta dos 63 minutos, momentos depois de o Galo ter tido um penálti a seu favor - na altura o marcador estava mesmo em 0-0. Quando voltou ao banco, Tomate não escondeu a tristeza e desatou a chorar compulsivamente. A imagem correu rapidamente nas redes sociais e ganhou até dimensão internacional, chegando ao conhecimento de Richarlison.Nas redes sociais, o avançado do Everton comentou uma publicação do jovem no Instagram ("Deus te abençoe 'muleque'. Você estava bem demais", escreveu) e deu o mote para uma verdadeira invasão nas páginas do jovem, que num ápice, em pouco mais de 24 horas, ganhou 400 mil seguidores na sua página - a conta já vai perto dos 570 mil. Para lá do enorme aumento de 'followers', Tomate também já ganhou alguns presentes, como uma PS5, um novo telemóvel e ainda umas colunas.Para lá do reconhecimento público por parte de Richarlison, Tomate recebeu outra boa nova nas horas seguintes. É que a sua atuação não passou em claro ao Atlético Mineiro, que decidiu convidá-lo para fazer um período de testes no clube.