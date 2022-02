Guarda-redes que ficou famoso por chorar ao ser substituído pode estar a caminho de Portugal

Tomate está na mira do grupo português de investimentos Sports Prime, que detém os brasileiros do Paraná e está ligado ao V. Setúbal tendo ainda ligação com outros clubes portugueses. O guarda-redes, que atua no Andirá, emblema do estado do Acre, estava a negociar com o Botafogo, mas as conversas não chegaram a bom porto e poderá ser colocado no Paraná num primeiro momento, segundo o 'Globo Esporte'.O guardião, de 18 anos, que se tornou mais conhecido após ter chorado no jogo diante do Atlético Mineiro da Copa São Paulo aquando da sua substituição , ficou agradado com a proposta do Botafogo, mas com a atual trransição para clube-empresa e venda da SAD, o emblema carioca não está a assinar contrato com novos jogadores para já."Tomate só não vai para o Botafogo se o clube não cumprir o combinado. Fomos procurados por agentes de Portugal pouco antes do fecho da janela de transferências, mas o Botafogo já tinha oficializado. Com a transição da SAD que o clube vive, eles voltaram a procurar-nos e surgiram também outras propostas. O projeto deles é bom. Com a janela da Europa fechada, querem colocar o Tomate no Paraná e ele iria depois para Portugal", contou Rodrigo Sodré, empresário de Eduardo Silva, conhecido por Tomate no mundo do futebol.Refira-se que a Sports Prime assinou com o Paraná em outubro do ano passado, fazendo regressar a formação do clube. O acordo era inicial para a Copa São Paulo de 2022, mas o clube ficou fora da prova.