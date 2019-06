Tostão sobre Neymar: «Tem um comportamento irresponsável e vive da fama»

O brasileiro Eduardo Gonçalves de Andrade, conhecido nos meandros do futebol como Tostão, manifestou uma opinião muito dura relativamente a Neymar numa entrevista que deu ao jornal espanhol 'El País'. Considerações que o médico, campeão do Mundo com a seleção do Brasil em 1970, estende a outros futebolistas. Messi é a exceção."Penso que [Neymar] tem um comportamento desnecessário e irresponsável. Vive da fama. Subiu muito, parece uma estrela pop... E tudo isto foi muito mau para a sua carreira. Mas são as escolhas dos jovens de hoje em dia, muito diferentes do que eram no passado. E ele não é o único. Há outras pessoas famosas, que não são futebolistas, que têm um comportamento idêntico. O Messi é a exceção. A maioria leva uma vida irresponsável, cheia de problemas", considera Tostão, que se retirou do futebol aos 26 anos para se dedicar aos estudos e à Medicina.E que pode Neymar fazer agora? "Mudar, ter um comportamento diferente fora do campo. Ele treina muito e prepara-se bem para os jogos, se não fosse assim a situação seria bem pior. Ouço muita gente dizer que o Neymar fracassou..."E prossegue: "Vi quase todos os seus jogos no Santos, no Barcelona e no PSG. Quase todos. E em quase todos jogou bem e foi a figura. Como se pode considerar que seja um fracasso? Espero que regresse a Barcelona porque ali terá todas as condições, dentro e fora do campo, para que volta a jogar como antes, a um nível altíssimo."Tostão tece rasgados elogios a Messi e compara-o com Cristiano Ronaldo. "O melhor jogador do Mundo é claramente o Messi. É muito completo. É um passador magistral, um goleador exímeo, recupera bolas... é muito completo! O Ronaldo, por sua vez, é um grande finalizador. O Cristiano é mais completo como finalizador e Messi como jogador. Mas na seleção o Messi ainda não conseguiu ganhar algo importante. Ele é tão bom que acho que há uma parte dos adeptos brasileiros que querem que ele ganhe a Copa América. Gostam mais dele do que da seleção do Brasil."