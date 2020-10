Treinador brasileiro superou cinco cancros e agora sonha com o título de campeão

Guilherme Giudice é o treinador da equipa feminina do Santos e protagonista de uma história incrível de superação. O técnico brasileiro superou cinco cancros - e mais dois casos de familiares próximos - nos últimos 24 meses. Foram dois anos de pesadelo que terminaram... agora o sonho é conquistar o título de campeão ao comando das Sereias da Vila.





"Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Não comigo. Não na minha família. Nós não tivemos a opção de escolher nossos destinos em se tratando dessa doença. Não pudemos nos preparar psicologicamente. Nem fisicamente. Ela simplesmente veio e nos obrigou a ser fortes", confessa Guilherme Giudice ao contar a sua história.Foi no final de 2018 que o cancro apareceu na família de Guilherme. A primeira 'vítima' desta doença foi a mãe, a quem lhe diagnosticaram cancro da mama. Meses mais tarde, novo abanão: o pai sofria cancro de pele."Exatamente um mês depois, eu estava no banho, a planear mais um dia de trabalho. No meio desses pensamentos, lembro-me até hoje, senti alguma coisa, tipo um nódulo, no testículo. E pensei: olha o raio querendo cair pela terceira vez", conta Guilherme Giudice ao site UOL. A notícia de tumor maligno seria confirmada dias depois. Em outubro de 2019 foi operado com sucesso.No entanto, em dezembro o medo voltou a tomar conta de Guilherme Giudice e 2020 começou com o pior diagnóstico. "Os exames apontaram um tumor maligno outra vez, mas a verdade é que veio algo mais assustador: havia um cancro localizado no reto peritônio, a cavidade abdominal que fica atrás do rim, e outros no diafragma e entre os pulmões.Guilherme cumpriu quimioterapia e já estava em isolamento quando a pandemia do novo coranavírus surgiu... Continuou os tratamentos, suportou as dores, os efeitos da medicação, o cansaço extremo e depois de concluído o quarto ciclo de quimioterapia chegou a notícia que a luta estava ganha."A vontade era de sair na rua a gritar aos quatro cantos que eu havia sobrevivido àquele inferno. E também de comer quilos de picanha, chocolate e tomar alguns litrinhos de cerveja. Voltar à normalidade", confessou.