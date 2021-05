Treinador da seleção olímpica brasileira diz que Neymar quer jogar nos Jogos Olímpicos

O treinador da seleção olímpica do Brasil, André Jardine, convocou esta sexta-feira Evanilson, do FC Porto, para um período de preparação em junho, tendo admitido que Neymar quer participar nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

"Ter um jogador como Neymar está em linha com a ideia de ter a seleção mais forte para os Jogos e com o objetivo a que nos propusemos. E ele quer isso", admitiu Jardine, em conferência de imprensa.

Essa presença seria "um sonho", mas é "uma questão sensível" que está nas mãos do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo.

O avançado do Paris Saint-Germain, e a maior estrela do futebol canarinho, ganhou o ouro olímpico nos Jogos do Rio'2016, procurando uma segunda vitória em Tóquio'2020, adiado por um ano devido à pandemia de covid-19.

A seleção principal do Brasil joga este verão, e pouco antes, a Copa América, entre 13 de junho e 10 de julho, com a final marcada para um dia depois de os Jogos arrancarem.

A seleção sub-23 brasileira, em que Evanilson é o único representante do futebol nacional, reunir-se-á na data FIFA de junho, para já sem qualquer particular anunciado.