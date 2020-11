Treinador do Flamengo estreia-se com derrota: «Vamos voltar à metodologia que foi um sucesso»

Não correu de feição a estreia de Rogério Ceni no comando técnico do Flamengo. O treinador que substituiu o catalão Domènec Torrent na liderança da equipa carioca viu a sua equipa perder com o São Paulo, por 2-1, na primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Brasil.





O treinador, que chegou do Fortaleza, lamentou o desaire e defendeu o guarda-redes Hugo Souza, que cometeu um erro que acabaria por resultar no segundo golo dos visitantes no Maracanã."O resultado não mostra a realidade do jogo, especialmente na primeira parte. Faltou o mínimo detalhe. Produzimos muito bem, é uma pena. Temos mais 90 minutos e é um golo de diferença. É uma pena termos alguns jogadores lesionados e outros na seleção. Vamos fazer o melhor para construir uma equipa para a próxima quarta-feira", sublinhou o treinador.Rogério Ceni tinha prometido voltar ao estilo de jogo de Jorge Jesus. "É a memória que eles tinham do passado recente e o modelo de jogo que eu trabalhava no meu clube anterior. É a forma que eles mais gostam de jogar e com mais peças podemos fazer mais. Mais trocas, mais oxigénio. Voltaremos à metodologia que eu vi que foi um sucesso no Flamengo e também que foi no meu último trabalho, de três anos [no Fortaleza]."