Treinador do Grémio pede calma na saída de Pepê para o FC Porto: «O apressado come cru»

O treinador do Grémio voltou a defender a permanência de Pepê na equipa brasileira até ao final da época, não obstante o interesse do FC Porto, que quer contar com o jogador já este mês de janeiro. Renato Gaúcho defendeu, depois da vitória sobre o Baía, por 2-1, que não é preciso ter pressa nesta situação.





"É lógico que contamos com o Pepê. Ele tem contrato com o Grémio. O próprio empresário do jogador devia pensar com um pouco mais de inteligência num momento destes. Sendo campeão ele será valorizado. As pessoas acham que os negócios têm que sair da noite para o dia. Estes empresários têm-se aproveitado muito dos clubes ultimamente", constatou Renato Gaúcho, que pretende ter o jogador até ao fim do Brasileirão e nas finais da Taça do Brasil, marcadas para os dias 3 e 10 de fevereiro."Há que ter muita calma nestas horas. 'Ah, porque fulano ligou, aquele está interessado...' O apressado come cru. Os empresários colocam estas coisas na cabeça dos jogadores, essa é a verdade. E depois ele não está com a cabeça aqui e acaba por ser desvalorizado lá fora", acrescentou o treinador.O vice-presidente Paulo Luz também apelou à calma. "Na abertura da janela de transferências acontece sempre isto, é normal, mas claro que estamos preocupados. Pepê é uma peça fundamental e o seu estado anímico, a sua condição emocional é fundamental para nós e para ele também."