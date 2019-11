Treinador no Brasil é acusado de violação por empregada de hotel e pede a demissão

Milton Mendes deixou de ser treinador do São Bento, clube da Série B, no Brasil. O técnico está a ser acusado de violação por parte de uma funcionária do hotel onde morava, em Sorocaba, e abandonou o cargo. Alegou problemas familiares.O site UOL cita uma fonte da unidade hoteleira e diz tratar-se de uma cozinheira. A mulher registou a queixa na última quinta-feira, dia em que terá ocorrido a agressão sexual."Tomei consciência somente agora, não fui notificado ou intimado, e informo que o BO - boletim de ocorrência - é uma declaração unilateral, apenas de uma parte", disse o treinador. "Faço questão de ir até o fim. Os meus advogados não medirão esforços para provar a minha inocência."Ao Globo Esporte o técnico explica que tudo não deve passar de um mal entendido. "Não houve nenhum desentendimento, eu tinha uma relação boa com toda a gente no hotel, como sempre tive. Quando ia à igreja ao domingo trazia palhas italianas [ndr um doce] e distribuía por toda a gente, dava camisolas e abraçava as pessoas. A minha mulher dizia que eu não devia ser assim e às tantas uma dessas pessoas interpretou-me mal. Não resta nenhuma dúvida que isto está errado e não vou medir consequências, pois quando uma pessoa fala, (a outra) tem que ser ouvida do outro lado."E prosseguiu: "Estudei e trabalhei muitos anos, passei fome, sou de uma família pobre. Lutei muito na vida para conquistar um nome e as pessoas atiram-no para a lama, assim do nada? Estou muito aborrecido, triste, mas tenho consciência que a verdade virá à tona. O que é mais importante é a minha família. Conversei com a minha mulher e com os meus filhos, eles estavam em choque, pois este caso teve repercussão nacional e eu não sabia."Milton explicou depois que deixa o cargo por a mulher se encontrar doente. "Já tinha conversado com o presidente e estávamos a adiar as coisas, mas na verdade já tinha tomado a decisão. Só que a pedido dele vim para cá e continuei porque estávamos com esperança. Tenho um problema familiar, a minha esposa tem um problema que temos que avaliar melhor, ela está a precisar de mim."