Treinador português recusa lugar na equipa técnica do Flamengo

O português Ricardo Pereira, treinador de guarda-redes do Independiente Del Valle, recusou a possibilidade de integrar a equipa técnica do Flamengo. A revelação foi feita pelo próprio nas redes sociais, numa partilha na qual o português, de 49 anos, explicou o porquê da sua decisão.O treinador português justificou a decisão com o momento da equipa equatoriana, "a falta de uma solução imediata" e "instabilidade" causada posterior à sua potencial saída. Na nota de esclarecimentos publicada no Facebook, Ricardo Pereira destaca: "Foi um dos convites que mais me honrou até hoje pela responsabilidade que iria ter na primeira equipa e na definição de perfil de guarda-redes da formação".O treinador de guarda-redes teve passagens na formação do Benfica, e em equipas principais entre as quais o Standard Liège, Legia Warszawa e Nottingham Forest.