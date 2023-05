Tudo sentado no relvado: árbitro e jogadores de Flamengo e Cruzeiro protestaram contra o racismo

Num protesto contra o racismo no futebol, Flamengo e Cruzeiro não jogaram os primeiros segundos da Jornada 8 do Brasileirão.#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/rBOUyJik1r May 29, 2023

O futebol brasileiro reservou na última noite um momento de protesto contra o racismo no futebol. Árbitro e jogadores de Flamengo e Cruzeiro sentaram-se no relvado, recusando-se a jogar nos primeiros segundos da partida a contar para a ronda 8 do campeonato brasileiro, num gesto aplaudido por quem assistia nas bancadas do Maracanã.