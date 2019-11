Um morto e mais de 40 feridos em acidente com autocarro de adeptos do Grémio

Um autocarro que transportava adeptos do Grémio para Porto Alegre, onde este domingo a equipa defronta o Internacional, colidiu com uma carrinha, por volta das 6 da manhã, hora local. Em consequência, o homem que conduzia a carrinha morreu e mais de 40 pessoas do autocarro ficaram feridas, quatro delas em estado grave.





Segundo a polícia local, citada pela imprensa brasileira, a carrinha invadiu a faixa contrária e embateu de frente com o autocarro, que depois do choque saiu da estrada e caiu numa vala.Os feridos foram encaminhados para os hospitais da região; o condutor da carrinha morreu no local.