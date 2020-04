«Vamos sugerir que o vascaíno adote o Benfica como o clube do coração em Portugal»

Leven Siano, candidato à presidência do Vasco da Gama, revelou, esta quinta-feira, em entrevista à 'Fox Sports', alguns dos planos que tem preparados para o emblema brasileiro caso venha a assumir a presidência do clube.





Com vista a expandir território comercial, o advogado brasileiro confessou ter tido uma "conversa embrionária" com o Benfica, tendo em perspetiva aumentar o número de 'Casas Vasco' em Portugal - atualmente são 247 -, e, consequentemente, dar permissão às águias para estabelecerem os seus produtos oficiais nas lojas do Vasco."Atualmente, temos o projeto 'Casas Vasco', onde disponibilizamos produtos não só do Vasco, mas também de parceiros de outros países. Tive uma conversa embrionária com o Benfica. Eles têm seis milhões de adeptos, 247 'Casas Vasco' em Portugal e de outros países do Mundo. Se nos ajudarem na construção das nossas 'Casas Vasco', vamos sugerir que o vascaíno adote o Benfica como o seu clube do coração em Portugal. Vamos abrir as 'Casas Vasco' para que eles possam utilizá-las e venderem também os seus produtos licenciados aqui. Ampliaria a venda deles de seis para 26 milhões. É uma forma de abrir portas", confessou.