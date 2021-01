Vanderlei Luxemburgo apresentado no Vasco: «Não sou cobarde!»

Vanderlei Luxemburgo foi apresentado oficialmente esta segunda-feira como treinador do Vasco da Gama, onde sucede ao português Sá Pinto. E assumiu, bem ao seu estilo, que aceitou o convite da direção do emblema por não ser um técnico cobarde.





Recorde-se que a contratação do antigo treinador do Real Madrid visa evitar a despromoção do campeonato brasileiro, que termina em fevereiro, com Luxemburgo, de 68 anos, a assumir o posto deixado vago por Sá Pinto. Ironicamente, Luxemburgo estava sem trabalho desde que foi despedido do Palmeiras, em outubro, altura em que foi substituído por outro português - Abel Ferreira."O Vasco tem 12 jogos decisivos e o primeiro objetivo é não sofrer golos. Não sofrendo golos, já é meio caminho para o sucesso. Vendo o momento do Vasco, quando restam 12 jogos, e vendo o que o Vasco fez por mim... Comecei a carreira aqui, no ano passado (2019) consegui colocar o Vasco na Sul-Americana. Nesse momento é muito difícil as pessoas aceitarem, mas eu não sou cobarde. Estou aqui", registou.Numa altura em que os adeptos vascaínos têm sido muito vocais nas críticas aos jogadores, tendo inclusivamente invadido um treino da equipa quando Sá Pinto estava ao leme, Vanderlei Luxemburgo assume que a relação pode melhorar."Nas pesquisas do ano passado, os vascaínos diziam que eu era o único que eles gostavam. Eu tenho um carinho muito grande. Há um problema muito grande esse ano, que é não termos adeptos no estádio. Mas temos as redes sociais. Precisamos que vocês congestionem as redes sociais. Se nos dão porrada, também podem dar ao contrário. Se só tiver pancadaria, não vai ajudar. Eles podem ajudar muito através das redes sociais", rematou.