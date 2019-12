Vanderlei Luxemburgo assina pelo Palmeiras por duas temporadas

O treinador brasileiro Vanderlei Luxemburgo assinou no domingo um contrato válido por duas temporadas com o Palmeiras, anunciou o clube de São Paulo, terceiro classificado no Brasileirão de 2019.

Aos 67 anos, o antigo selecionador do Brasil, regressa ao Verdão, depois de treinar clubes como Flamengo, Santos, Corinthians, Grêmio de Porto Alegre, Real Madrid e Vasco da Gama, este último no corrente ano, entre outros.

Esta vai ser a quinta vez que Vanderlei Luxemburgo orienta o Palmeiras, depois das passagens entre 1993 e 1995, entre 1996 e 1997, em 2002 e entre 2008 e 2009.