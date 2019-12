Vanderlei Luxemburgo deixa comando técnico do Vasco da Gama

Vanderlei Luxemburgo anunciou esta sexta-feira que não vai continuar no comando técnico do Vasco da Gama em 2020, depois de ter conduzido o clube ao 12.º lugar do Brasileirão e garantido o apuramento para a próxima edição da Taça Sul-Americana.Através de uma publicação na rede social Instragram, o treinador brasileiro de 67 anos explicou os motivos para não prolongar o vínculo com a formação de São Januário e deixou claro que a decisão não foi apenas por questões financeiras."Para deixar claro, a minha proposta de renovação, não teve como principal aspeto o lado financeiro", escreveu o treinador, ciente das "dificuldades financeiras do Vasco da Gama". "Fiz uma proposta dentro da realidade que eu entendo não afetar o lado financeiro clube", garantiu.Na mesma publicação, o técnico, que já orientou vários emblemas brasileiros (Flamengo, Santos, Fluminense, Grémio e Palmeiras, entre outros) e que passou pelo Real Madrid entre 2004 e 2006, agradeceu aos responsáveis e adeptos do gigante da colina "com enorme sentimento de gratidão e respeito"."Saio com o sentimento de ter contribuído para mais um momento importante da vida desse Gigante", acrescentou Vanderlei Luxemburgo.