Treinador do Vasco da Gama diagnosticado com cancro da pele

Vanderlei Luxemburgo, treinador do Vasco da Gama, foi diagnosticado com cancro da pele. Segundo o 'Globo esporte', o técnico brasileiro realizou uma biópsia a três sinais do nariz, sendo que um deles é maligno.





O treinador, de 67 anos, vai agora ser submetido a uma intervenção cirúrgica para retirar o sinal maligno localizado no interior do nariz.