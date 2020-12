Vanderlei Luxemburgo hospitalizado após testar positivo à covid-19 pela segunda vez

O técnico Vanderlei Luxemburgo, antigo treinador do Real Madrid, Flamengo, Palmeiras, entre outros, foi internado num hospital em São Paulo depois de ter testado positivo à covid-19 pela segunda vez.





O técnico, de 68 anos, que está atualmente sem clube, encontrava-se com a família no Rio de Janeiro quando apresentou sintomas da doença e decidiu procurar ajuda médica na capital paulista, segundo revela a imprensa brasileira.Na primeira vez que contraiu a doença, em julho, quando era treinador do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo não teve sintomas.