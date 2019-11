Vanderlei Luxemburgo revela que tem cancro de pele: «Nunca me preocupei em pôr protetor»

Vanderlei Luxemburgo, treinador do Vasco da Gama, revelou que tem um cancro na pele e que vai submeter-se a uma pequena cirurgia, com o intuito de lhe ser removido o tumor que foi detetado no nariz. O problema em princípio não será grave mas o técnico pode não estar disponível para a partida de quinta-feira, diante do São Paulo.





"Fiz uma biópsia que apresentou um problema que deu positivo. Terei que fazer uma cirurgia. Estou desde os 14 anos no futebol e, como sou meio 'neguinho', nunca me preocupei de por protetor solar, mas é um conselho que tenho que dar: cuidem-se sempre, protejam-se", aconselhou o técnico."Será uma cirurgia simples e Deus sabe o que faz. O médico disse-me que se tivesse que escolher um cancro, este é o melhor, pois há 99% de hipóteses de ficar bom. Como sempre jogo para o lado positivo, estou tranquilo. Está tudo tranquilo e não é nada de grave. Talvez fique um jogo fora, mas os outros três quero terminar", finalizou, citado pela imprensa brasileira.