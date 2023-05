Vanderlei Luxemburgo volta ao ativo aos 70 anos para assumir o Corinthians

Falou-se de muitos nomes, inclusivamente Jorge Jesus ou Leonardo Jardim, mas afinal o sucessor de Cuca será um nome bem conhecido e veterano nos bancos brasileiros. Vanderlei Luxemburgo, técnico de 70 anos que não comandava uma equipa desde 2021 - saiu do Cruzeiro nos últimos dias desse ano -, foi há pouco anunciado como novo treinador do Timão, clube com o qual assinou até final do ano civil.Luxa, como é conhecido, irá assumir o comando do Corinthians pela terceira vez na sua carreira, depois das passagens em 1998 (foi campeão brasileiro nessa ocasião) e 2001 (conseguiu o título Paulista). Ao todo, foram 134 partidas, com 62 vitórias, 33 empates e 39 derrotas pelo alvinegro.Um registo que tentará melhorar já a partir de terça-feira, quando comandar o Corinthians no embate da Libertadores diante do Indepediente Del Valle.