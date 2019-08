VAR muda 83% das decisões

Com 13 jornadas decorridas no Brasileirão, a Confederação Brasileira de Futebol fez um balanço sobre a atuação do vídeo-árbitro até este momento. Houve 64 lances revistos pelos árbitros canarinhos, sendo que 53 levaram a mudança de decisão, o que diz respeito a 83%. Refira-se ainda que em 44 desses 64 lances, o juiz principal acabou mesmo por ver as imagens da jogada.