VAR 'salva' Palmeiras de Abel Ferreira na visita ao São Paulo

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, foi madrugada 'salvo' pelo videoárbitro (VAR) e empatou 0-0 no campo do São Paulo, arriscando-se a terminar a 14.ª jornada do Brasileirão com um apenas ponto de vantagem na liderança.

No Morumbi, o São Paulo, que esta temporada aparece em 'crise', na luta pela manutenção, marcou aos 88 minutos, com o paraguaio Gustavo Goméz a marcar na própria baliza, e preparava-se para festejar apenas a terceira vitória da época, mas o VAR descortinou um fora de jogo do central veterano Miranda e anulou lance.

O encontro esteve vários minutos parado, com os jogadores do São Paulo a protestarem a decisão dos juízes da partida, acabando o argentino Rigoni por ver mesmo o cartão vermelho direto.

O Palmeiras fugiu à derrota e passou a somar 32 pontos no topo da competição, provisoriamente com quatro de vantagem sobre o Atlético Mineiro, segundo classificado, que recebe hoje o Atlético Paranaense, do treinador português António Oliveira.

O São Paulo segue, para já, no 16.º posto, com 12 pontos, mas com o decorrer da ronda poderá regressar aos lugares de despromoção.