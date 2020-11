Vasco da Gama, de Sá Pinto, empata na visita ao Defensa Y Justicia

O Vasco da Gama empatou esta madrugada (1-1) na visita ao Defensa Y Justicia, em duelo da primeira mão dos oitavos-de-final da Taça Sul-americana.





Sem Sá Pinto no banco de suplentes, que não viajou para a Argentina por ter testado positivo à Covid-19 , a equipa brasileira adiantou-se no marcador por German Cano aos 63 minutos, mas Braian Romero marcou para os argentinos aos 80' e estabeleceu o resultado final.A segunda mão, a disputar no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, está agendada para a a madrugada da próxima sexta-feira.