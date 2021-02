Vasco da Gama quase ficou sem eletricidade em dia de jogo por falta de pagamento

As dificuldades financeiras do Vasco da Gama, clube que foi treinado por Ricardo Sá Pinto até ao mês passado, são conhecidas, mas esta quarta-feira quase criaram problemas aos trabalhos do plantel principal.





Funcionários da empresa que distribui energia elétrica no Rio de Janeiro deslocaram-se a São Januário, centro de estágios do clube, com o objetivo de cortar o fornecimento de eletricidade das instalações. O motivo: falta de pagamento da conta da eletricidade. Contudo, a direção do Vasco agiu rapidamente, procedeu ao pagamento e conseguiu evitar o corte.O corte de energia poderia ter originado uma situação grave e afetado a preparação do jogo do Vasco frente ao Castelão desta quarta-feira.