Vasco da Gama volta à Série A

O Vasco da Gama está de regresso à Serie A do Brasileirão. Com um golo de penálti do veterano Nenê (41 anos) ao minuto 6, o histórico emblema do Rio de Janeiro venceu por 1-0 no terreno do Ituano, adversário direto na luta pela subida, e garantiu a vaga na 1.ª divisão em 2023, assim como o Bahia, que levou a melhor sobre o CRB (2-1) e subiu em 3.º lugar com os mesmos pontos do cruzmaltino, que ficou no 4.º posto. Ambos se juntam a Cruzeiro (campeão) e Grêmio.

Já na Serie A, o Cuiabá de António Oliveira ficou-se pelo empate (1-1) na receção ao já campeão Palmeiras de Abel. Jonathan Cafú (5’) e José Manuel López (75’) apontaram os golos. O Cuiabá é 17.º com 38 pontos, mais quatro do que o Atlético Goianiense, a primeira equipa da zona de despromoção faltando duas jornadas para o fim da prova