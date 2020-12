Vasco pede reforço policial para o aeroporto após ser goleado: Sá Pinto está na corda bamba

A goleada sofrida na visita ao Grémio agudizou a situação do Vasco da Gama (4-0) no Brasileirão - continua em zona de despromoção - e o presidente do clube está a ser pressionado no sentido de despedir Ricardo Sá Pinto, segundo escreve o 'Globo Esporte'.





O pesado desaire desiludiu os adeptos e a direção do clube pediu à polícia militar que reforçasse a segurança no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. A equipa saiu por um terminal alternativo, mas os temores de um eventual confronto com adeptos acabou por não se confirmar e todos rumaram a casa traquilamente.Só que nos bastidores o ambiente é tudo menos tranquilo. Segundo o 'Globo Esporte' o presidente Alexandre Campello está a ser muito pressionado para rescindir com o treinador português e, embora não esteja prevista nenhuma conversa entre Sá Pinto e a direção, o tema deverá continuar a ser debatido internamente nas próximas horas.Sá Pinto, por sua vez, revelou depois do jogo que