Vasco Seabra, Pedro Ribeiro e Álvaro Pacheco em viagem pelo Brasil: «Gosto de crescer com esses desafios»

Os treinadores portugueses Vasco Seabra, Pedro Ribeiro e Álvaro Pacheco viajaram para o Brasil e estiveram em contacto com várias realidades do futebol naquele país."É um país que está recheado de grandes jogadores, é o país do futebol e tem muito talento espalhado, muito jogador com capacidade para brilhar em qualquer parte do mundo, com um nível técnico absolutamente fantástico e depois têm esta energia, esta paixão, esta alegria pelo futebol que é uma coisa que sempre me fez ver muito futebol brasileiro, desde a Série A, B, C, D, também os Estaduais, é algo de apaixonante", começou por dizer Seabra em declarações ao 'Globo Esporte'.Os três técnicos foram recebidos pelo treinador brasileiro Guto Ferreira no Goiás, 13º classificado do Brasileirão na última temporada."Tenho o sonho de poder treinar no Brasil. O Brasileirão é um campeonato que está altamente atrativo porque tem muito boas equipas, muito bons treinadores, muito bons jogadores, estádios completamente reformulados, melhores condições de trabalho. O Brasil respira e vive futebol de uma forma única no Mundo, e é de facto um campeonato que eu gostaria de experimentar porque gosto de desafios. Gosto de crescer com esses desafios, novas oportunidades de ser mais forte e de ser mais capacitado como treinador. Portanto tenho o sonho de poder treinar no futebol brasileiro", explicou ainda o técnico que orientou cinco partidas no Marítimo na presente temporada mas que é agora contratualmente livre.