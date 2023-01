Velório de Pelé começa esta tarde

O Vila Belmiro, estádio do Santos, irá receber hoje os milhares de fãs que querem prestar uma última homenagem a Pelé, falecido aos 82 anos vítima de cancro no cólon. O velório começa às 10h (14h em Portugal continental) e terá a duração de 24 horas. Com o caixão colocado no centro do relvado, os adeptos seguirão em fila indiana, sem parar, num percurso monitorizado pelas autoridades. Terão cerca de 10 minutos para despedir-se do Rei, cujo caixão estará fechado. O velório contará com a presença de Lula da Silva, recém-empossado presidente do país.

Amanhã terá lugar o cortejo fúnebre pelas ruas de Santos, com passagem pelo Canal 6, onde mora Celeste, a mãe de Pelé, que conta 100 anos. O corpo será levado para o Memorial Necrópolis Ecuménica em cerimónia restrita a amigos e familiares. Entretanto, o Santos desistiu da ideia de retirar a camisola 10, pois Pelé sempre se mostrou contra tal forma de homenagem.