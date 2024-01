Vem para o Grémio: Renato Gaúcho tenta convencer Gabigol

O Grémio continua em busca de um substituto para o uruguaio Luis Suárez e fixou mira em Gabriel Barbosa, figura cimeira do Flamengo. Para alcançar em difícil objetivo, a formação de Porto Alegre confia na capacidade de Renato Gaúcho.

O treinador do clube trabalhou com Gabigol em 2021, no Mengão, e a relação entre os dois estreitou-se. Neste momento o avançado perdeu espaço no Flamengo, algo que fez aumentar o interesse de Corinthians e Grémio.