«Vende o avião e compra jogadores»: adeptos visam presidente do Palmeiras após 4.º jogo sem vencer

Presidente do Palmeiras compra avião e revela o que Abel Ferreira achou do 'reforço'

O Palmeiras foi eliminado da Taça do Brasil, depois de perder com o São Paulo, por 2-1, na segunda mão dos quartos de final da prova, e os adeptos não pouparam a presidente, Leila Pereira.A equipa de Abel Ferreira não ganha há quatro jogos (dois empates e duas derrotas) e a 'torcida' exige reforços. "Vergonha, vergonha, vergonha, blogueirinha sem vergonha", gritavam os adeptos. "Oh Leila, faz um favor, vende o avião e contrata jogadores", "queremos jogadores".Recorde-se que Leila Pereira comprou recentemente um avião, que colocou à disposição da equipa, com vista a facilitar as deslocações. Mas os adeptos querem mais e exigem a conquista da Libertadores. "Não é mole, não. Libertadores virou obrigação."