Vereador do Rio de Janeiro quer proibir o VAR e os 'selfie sticks' na cidade

A imprensa brasileira noticia esta quinta-feira que o vereador António José Papera de Azevedo apresentou um projeto de lei na câmara do Rio de Janeiro com vista a proibir a atuação do videoárbitro em jogos das equipas de futebol na cidade. Além disso, quer proibir também a utilização de 'selfie sticks'."O VAR está a acabar com o futebol. Hoje você entra num estádio e não sabe a que horas vai sair. Ninguém comemora os golos, só se comemora o VAR. Depois do jogo a imprensa não fala do jogo, só fala do VAR", disse o vereador, conhecido por Zico, que também é presidente do clube Campo Grande, no Rio."Estou a dar um grito que a população também está a dar. Esta é a voz do povo, e a voz do povo é a voz de Deus. Entendo que o futebol tenha a FIFA, a Conmebol, mas vamos deixar eles empurrarem isto pela goela abaixo e aceitar?", acrescentou, em declarações ao site UOL.Já a proibição dos 'selfie sticks' seria limitada a situações em que estivessem mais de 100 pessoas, como espectáculos ou jogos de futebol, pois, segundo refere no projeto de lei, o objeto pode ser usado como arma. "Já para não falar que a ostentação do telemóvel no bastão atrai os ladrões e traz mais insegurança para quem está por perto", escreveu Zico, a justificar o projeto. "Acreditando que é melhor prevenir do que remediar vamos deixar o utensílio para ser utilizado em reuniões familiares e de amigos quando, certamente, a sua utilização será somente de lazer. Pela sua importância, conto com o apoio dos meus pares para a aprovação desta lei", concluiu.