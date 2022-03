Viagem pelas redes... corintianas: Vítor Pereira, o 'gato' português que já gera paixões

O futebol brasileiro tem abraçado com muito carinho os treinadores portugueses que têm partido para a aventura em terras canarinhas. Que o diga Vítor Pereira, que depois da apresentação desta sexta feira no Corinthians, parece ter conquistado desde já um lugar no coração dos adeptos do Timão.

Alguns destacam a forma como o português se apresentou de forma interessante e com temas relevantes, algo que 'obrigou' a um clime imediato de paixão entre treinador e torcida.

Simplesmente apaixonada por Vítor Pereira — Isabela (@isabelaarneiro) March 4, 2022

Mas há também quem tenha realçado que Pereira é um verdadeiro 'professor' do futebol.

Vitor Pereira não dar entrevista, o homem ensina futebol — Diego $SCCP (@drramon14) March 4, 2022

Foi por isso que muitos ficaram imediatamente ' Vitorizados' pelo treinador. Uma palavra nova do léxico dos adeptos do Corinthains e que parece ter vindo para ficar.

Assistindo a entrevista coletiva do Vitor Pereira e estou VITORIZADO — Mateus Augusto ???? (@Mateusmarques_7) March 4, 2022

O carinho pelo técnico é tanto que até há já quem especule sobre como será a indumentária do treinador no primeiro duelo ao leme do clube.

Como você acha que vai ser a estréia de Vitor Pereira

Algo mais esportivo ou executivo? pic.twitter.com/Zbejo16qdt — Corinthiano SCCP (@EuAmoSCCP10) March 4, 2022

Também esta confiante declaração do português gerou centenas de comentários e reações nas redes.

ele lançou, eu te amo vitor pereira, eu te amo. https://t.co/2Dxy5QErDC — miranha messias (@omiranha013) March 4, 2022

E como nestas coisas já sabemos que a primeira imagem é a que fica, Pereira também caiu no goto das adeptas do emblema brasileiro, que o apelidam mesmo de 'gato'.