Vice-presidente do Flamengo arrasa Hulk: «O mesmo blá-blá-blá de sempre, não jogou nada»

Hulk sendo Hulk... O mesmo blá-blá-blá de sempre.... Não jogou nada e aí tapar o sol com a peneira é a última cartada. pic.twitter.com/F3FoWw08nn — Rodrigo Dunshee (@roddunshee) October 16, 2022

Rodrigo Dunshee, vice-presidente jurídico do Flamengo, recorreu este domingo às redes sociais para responder a Hulk, na sequência das mais recentes declarações do avançado brasileiro do Atlético Mineiro que, após o confronto entre as duas equipas - que terminou com vitória do mengão (1-0) -, mostrou o seu desagrado relativamente a algumas decisões tomadas pela equipa de arbitragem."Perdemos e não temos que lamentar nada. Mas pelo amor de Deus CBF, arbitragem e VAR... isto não é penálti? É preciso ser justo e marcar o que é. Vai ganhar quem jogar melhor e merecer. Sermos justos é o mínimo", atirou Hulk depois do encontro.No Twitter, Rodrigo Dunshee respondeu ao ex-FC Porto... sem papas na língua. "Hulk a ser Hulk... o mesmo blá-blá-blá de sempre. Não jogou nada e tapa o sol com a peneira, a última cartada".Com esta vitória, o Flamengo ocupa, à 32.ª jornada, o 3.º lugar do Brasileirão com 55 pontos, menos 13 que o líder Palmeiras, que nesta ronda empatou diante do São Paulo (0-0) . O Atlético Mineiro é 7.º colocado.