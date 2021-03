Vice-presidente do Flamengo: «Se gostaria de ver o Jorge Jesus um dia aqui? É lógico»

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, reconheceu que, não obstante o clube carioca ter ganho o Brasileirão sob o comando técnico de Rogério Ceni, a sombra de Jorge Jesus vai perdurar sempre sobre o Mengão. O dirigente, que falava em entrevista à ESPN Brasil, admitiu que gostava de ver o português de volta ao Rio de Janeiro.





"Acho que o fantasma do Jorge Jesus vai ficar aqui por muito tempo. Não só com o Rogério Ceni, no dia que tivermos outro treinador também. Quando se pergunta ao Jorge Jesus e se há a possibilidade de ele voltar, eu até acho que há. E essa possibilidade pode até acontecer sem que eu esteja no clube", afirmou o dirigente."A relação histórica que ele conseguiu foi com o Flamengo, não com o Marcos Braz. Por isso o fantasma continuará por aí. Da mesma maneira que um dia ele voltar também é possível. Mas hoje ele tem contrato em vigor com um dos maiores clubes de Portugal. Sou conhecedor do contrato, tenho uma relação boa com o presidente do clube", acrescentou.E a finalizar, deixou uma garantia: "Perguntam 'você gostaria de ver o Jorge um dia aqui?' É lógico, até em função do que ele ganhou. Agora, isso nada tem a ver com o dia de hoje. Temos um grande técnico."