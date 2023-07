Vidal 'atira-se' a Sampaoli: «Um treinador perdedor que não sabe apreciar os seus jogadores»

A curta passagem de Arturo Vidal pelo Flamengo não correu como planeado. O médio chileno, de 36 anos, não somou o tempo de jogo que pretendia entre o verão do ano passado e julho deste ano e fez questão de deixar isso claro agora que se transferiu para o Athletico Paranaense, referindo-se a Sampaoli, treinador do mengão, como "um perdedor"."Sinto-me muito feliz por jogar. Sempre estive preparado, mas tive um treinador que era um perdedor que não sabia apreciar os seus jogadores. Mas é algo que já ficou para trás, é um assunto encerrado. Sinto-me feliz por já não estar com ele", referiu o jogador, em conferência de imprensa após a vitória do seu novo clube diante do Bahia, onde atuou 28 minutos."Acredito que a decisão que tomei foi a melhor. Quando estava no Flamengo, a equipa mais difícil que defrontei foi sempre o Athletico [Paranaense]. Agradeço o carinho. Dá-me muita motivação para continuar a lutar", acrescentou.Vidal, refira-se, assinou contrato com o Athletico Paranaense até final deste ano, altura em que termina o Brasileirão.