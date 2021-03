Vidal manda mensagem a jogador do Flamengo: «Espero um dia ter uma oportunidade como a tua»

Adepto confesso do Flamengo, Arturo Vidal aproveitou esta sexta-feira para deixar mais uma 'dica' à direção do emblema brasileiro.

Em mensagem enviada ao companheiro de seleção Maurício Isla, através de um vídeo em declarações ao programa 'Resenha ESPN', o experiente médio do Inter voltou a mostrar o desejo que tem em vestir a camisola do 'Mengão' e de mudar-se para o Brasil.

"Olá, irmãozinho! Como estás, pai? Queria mandar-te muita saúde e muita bênção desde aqui, de Itália. Sabes tudo o que passamos juntos este ano. Estou feliz por vestires a camisola mais importante da América do Sul, como é a do Flamengo. Amo-te muito. Espero um dia ter uma oportunidade como a tua. Aproveita ao máximo tudo o que estás a viver. Tu mereces", disse Arturo Vidal.

Após as palavras do compatriota e amigo, foi a vez de Maurício Isla reforçar a vontade de Vidal. "Faz dois anos que ele quer jogar [no Flamengo]. Diz-me sempre que gosta do Flamengo, que gosta dos adeptos e do Brasil", atirou.