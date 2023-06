Vinícius insurge-se contra situação racista

Antes de viajar para Portugal, onde defronta amanhã o Senegal, a seleção brasileira ficou associada a mais um caso de índole racista. Felipe Silva, assessor e amigo de Vinícius Júnior, formalizou ontem uma queixa contra o segurança que, à entrada para o estádio onde o Brasil venceu (4-1) a Guiné Conacri, em Barcelona, lhe terá apontado uma banana e afirmado: "Mãos para cima, esta aqui é a minha pistola para você!"

Nas redes sociais, o craque do Real Madrid e da canarinha, insurgiu-se contra a situação. "Enquanto eu jogava com a já histórica camisa preta e me emocionava, meu amigo foi humilhado e ironizado à entrada do estádio. O tratamento foi triste, em todos os momentos duvidaram da cena surreal que aconteceu. Os bastidores são nojentos. Mas para deixar tudo público, pergunto aos responsáveis: onde estão as imagens das câmaras de segurança?"

Em comunicado, a CBF revelou que solicitou o apoio da polícia assim que soube do caso e reafirmou que o racismo precisa ser combatido de forma "veemente e sem descanso".

