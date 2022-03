Violência: Abel Ferreira pede medidas

A violência não passa ao lado de Abel Ferreira, que não escondeu a preocupação. "Estão a acontecer muitos episódios graves. Quantos mais vão morrer? Os organismos do futebol e outras entidades têm de dar a cara", disse o técnico do Palmeiras após o jogo com o Guarani. "Quando eu não ganho, tenho responsabilidade. E espero que cada um assuma a responsabilidade pelo bem do futebol brasileiro: a CBF, a organização dos estaduais, o Ministério Público... Que sejam tomadas medidas", acrescentou: "Quando entrei aqui e vi imagens do México e dizem-me que no Brasil acontece o mesmo... vou ter de pensar muito bem no que quero para a minha família, para mim e para os meus jogadores. Não podemos fingir que nada está a acontecer. No futebol não vale tudo. A vida tem valor. Temos de dar o exemplo", concluiu.