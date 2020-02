Violência na vitória de Augusto Inácio

O Avaí, de Augusto Inácio, venceu no reduto do Figueirense, por 2-0, para o Campeonato Catarinense, mas o dérbi ficou marcado por várias cenas de violência. No decorrer da segunda parte, dois adeptos da equipa da casa invadiram o relvado para tentarem agredir Bruno Silva, médio do Avaí, que terá respondido a uma provocação no momento em que foi substituído por Augusto Inácio.

O guarda-redes Glédson tentou defender Bruno Silva e este acabou por dar um soco ao companheiro, sem intenção, ao procurar acertar num dos invasores. A confusão instalou-se e mais adeptos tentaram entrar no campo. "Não provoquei ninguém. Respeito muito o Figueirense", defendeu Bruno Silva.

De resto, Augusto Inácio, que soma duas vitórias nos cinco jogos que já disputou, defendeu-se dos críticos. "Não há tempo para preparar os jogadores e já querem resultados", apontou, citado pela Rádio CBN.