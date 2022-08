Virose ataca plantel do Botafogo e deixa Luís Castro privado de mais jogadores

Uma virose atacou plantel do Botafogo e deixou Luís Castro privado de mais jogadores. O emblema brasileiro emitiu um comunicado a explicar que conta 10 baixas na estrutura."Cerca de dez profissionais do departamento de futebol, entre atletas e membros do staff técnico, foram afetados por um surto gastrointestinal e tiveram as suas atividades impactadas neste o início de semana. O clube está a envidar os máximos esforços e cuidados para a plena recuperação de todos o mais rápido possível", garante-se no site oficial.O Fogão tem tido azar com várias lesões e depara-se agora mais uma contrariedade. O emblema de Luís Castro volta a entrar em campo no sábado, em casa, para o Brasileirão, diante do Ceará.