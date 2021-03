'Vítima' de Hulk surpreendida com impacto de vídeo: «Ainda nem tinha tomado banho e já era viral»

Correu mundo o vídeo de um lance no duelo entre Atlético Mineiro e Uberlândia, no qual Hulk mostrou toda a sua força ao 'atirar', num duelo corpo a corpo, um adversário para bem longe. A 'vítima' da força do Incrível foi o médio Franco, que nem queria acreditar no que lhe estava a acontecer. Tanto pelo que sucedeu em campo, mas também por todo o fenómeno criado em torno de um simples lance, que acabou por se tornar viral nas redes sociais.





"Fiquei surpreendido. Foi muito rápido. Foi a questão de entrar no balneário e os meus companheiros começaram a mostrar algumas postagens no Instagram. A internet é muito rápida. Foi muito rápido. Nem tinha tomando banho e vi que tinha viralizado. Na hora comecei a imaginar a proporção que ia ter. Vários canais de comunicação importantes do Brasil postaram o lance. Levei na desportiva, pois há toda essa história de o Hulk ser naturalmente forte. Ele tem este biotipo. Um lance dele, na estreia dele no Atlético, algo dessa forma, já imaginei que teria esta repercussão mesmo", assumiu o médio, que quanto ao lance aproveitou para deixar uma abordagem curiosa: se fosse ombro a ombro... Hulk teria perdido."Ele estava de costas para o nosso campo e eu fui perseguindo-o na marcação. Em determinado momento, ele saiu um pouco da bola e deu um jogo de corpo. Aí acabou a usar o braço o que caracterizou um empurrão, inclusive ao ver o vídeo é possível ver-se isso. O árbitro não deu falta. Por isso eu caí daquele jeito, um pouco mais longe, por causa do empurrão. Até brinquei: se fosse no ombro a ombro ganharia, pois sou mais forte. Brincadeira, ele é muito mais forte", atirou entre risos o jogador, que no momento da situação, assume, ficou 'bravo'.