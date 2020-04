Vitinho: «Jorge Jesus dá-me muito nas orelhas»

As competições no Brasil continuam paradas devido à Covid-19 e a grande questão continua a ser a renovação de Jorge Jesus que, recorde-se, termina o contrato que o liga ao Flamengo no final do próximo mês. A direção do clube carioca já está a negociar o novo acordo e, quase diariamente, surgem jogadores a defenderem a continuidade do ténico português que, entre outros títulos, venceu o Brasileirão e a última edição da Copa Libertadores.





Apesar de não ser titular, Vitinho é sempre a primeira opção de banco procurada por JJ e, numa entrevista concedida à 'Fla TV', o jogador destacou a evolução que registou no último ano. "Jorge Jesus dá-me muito nas orelhas, mas também me diz quando acerto. Tenho uma relação muito boa com ele", garante o jogador, de 26 anos, que ainda elogia a personalidade do treinador português:"Evoluí neste tempo, fiz grandes jogos e consegui mostrar a todo o mundo e a mim mesmo que posso fazer mais. O mister é um cara muito inteligente que vive o futebol intensamente. Vemos isso todos os dias e é uma motivação para mim e todos companheiros".