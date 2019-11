Vitinho: «Jorge Jesus trouxe um estilo diferente para o Brasil»

Vitinho teceu rasgados elogios ao treinador Jorge Jesus numa entrevista ao Globo Esporte. O jogador do Flamengo diz que o técnico português lhe deu mais confiança e que já aprendeu muito com o 'mister'."Aprendi muita coisa. Sinto-me mais experiente, mais maduro. Acho que evoluí muito com ele, sobretudo taticamente. Até pelo estilo diferente que Jorge Jesus trouxe para o Brasil. Para mim a maior mudança foi ao nível do posicionamento defensivo", considerou o avançado.Ao nível pessoal Vitinho conta que agora consegue gerir melhor a ansiedade. "Ele conversou comigo diversas vezes. Pede-me para que eu não me preocupe com as coisas. Vê que quero sempre fazer tudo bem e muitas vezes isso dá-me ansiedade. Tenho muita vontade e não desfruto. De cada vez que o treinador conversa comigo manda-me desfrutar, jogar tranquilo. Tenho treinado assim e nos jogos isso tem-me ajudado também. Tenho ajudado, participado. Estou mais confiante."Será o Flamengo a equipa com o estilo mais europeu do Brasil? "Concordo. A experiência de todos que chegaram da Europa, a técnica brasileira e a intensidade do mister, tudo isso tem sido uma demonstração para todos. Somos diferentes de todas as outras equipas do Brasil. A intensidade, o volume de jogo, as jogadas que criamos..."