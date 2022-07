Vítor Pereira bate Luís Castro e Corinthians segue isolado no 2.º lugar do Brasileirão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Corinthians de Vítor Pereira levou a melhor (1-0) sobre o Botafogo de Luís Castro, na Neo Química Arena (São Paulo), e manteve a distância de quatro pontos em relação ao comandante Palmeiras de Abel Ferreira.

O golo do vice-líder do Brasileirão foi apontado por Gustavo Mosquito (27’) e valeu o preço cobrado pelo bilhete. O extremo do Timão pegou na bola, desembaraçou-se de Lucas Mezenga e Philipe Sampaio e desferiu um potente remate cruzado, não dando hipóteses a Roberto Fernández.

Rafael Ramos, lateral-direito português (ex-Santa Clara) do Timão, esteve em bom plano, avançando amiúde no corredor e provando que está a subir de forma. O conjunto de Vítor Pereira teve algumas oportunidades para ampliar a vantagem na segunda parte, mas primou pela falta de eficácia e manteve acesa a esperança da equipa de Luís Castro (podia ter igualado nos descontos), que se encontra no 12º posto.