Vítor Pereira de olho na Taça do Brasil

Ainda na ressaca de uma semana que ditou a eliminação na Libertadores, ao pés do Flamengo, e o adeus ao título , após derrota frente ao líder Palmeiras, o Corinthians de Vítor Pereira vira atenções para a Taça do Brasil... onde a tarefa também não se adivinha fácil. Na próxima madrugada (01h30), o Timão recebe o Atlético Goianiense na 2ª mão dos quartos de final da competição depois de um surpreendente desaire (0-2) na 1ª mão, frente ao atual penúltimo classificado do Brasileirão.Mesmo que a imprensa brasileira descarte a hipótese de despedimento do técnico português em caso de eliminação, a popularidade de Vítor Pereira junto dos adeptos tem vindo a decrescer e a Taça é vista como a única oportunidade de conquistar um título em 2022. Quem não vai estar disponível para o jogo é o português Rafael Ramos, já que o lateral saiu lesionado do jogo do passado sábado frente ao Palmeiras.