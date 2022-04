Vítor Pereira "desgostoso" após derrota do Corinthians: «Temos de passar uma imagem diferente»

O Corinthians, de Vítor Pereira, perdeu por 2-0 na visita aos bolivianos do Always Ready, em jogo da 1.ª jornada do grupo E da Taça Libertadores. No final do encontro, o treinador português mostrou-se desagradado com a forma com a falta de reação da sua equipa depois de ter sofrido o segundo golo."O que mais me incomoda neste jogo foi a forma como sofremos os dois golos e, depois, a forma como reagimos ao segundo. Temos de manter o equilíbrio. O que me deixa desgostoso é a nossa incapacidade de reagir emocionalmente e taticamente", lamentou, deixando a receita para o futuro."Temos de ser mais agressivos e reagir. Temos de passar uma imagem diferente da que passámos", apontou o técnico que disse ainda ter dúvidas no penálti que deixou o Timão em desvantagem logo aos 8 minutos."Começamos o jogo a perder com o penálti. Tenho as minhas dúvidas no penálti, mas sabíamos perfeitamente que o adversário ia jogar em casa, com a bola que 'ganha velocidade', então poderíamos controlar o lance de outra forma. Fizemos uma boa primeira parte, circulamos bem a bola, criamos várias oportunidades de golo, mas faltou a definição no último terço", frisou.O Corinthians volta a jogar para a Libertadores na próxima quinta-feira diante dos colombianos do Deportivo Cali.