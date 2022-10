Vítor Pereira e o futuro no Corinthians: «Decisão tem a ver com a estabilidade da minha família»

O Corinthians de Vítor Pereira venceu na última madrugada o Athletico Paranaense, de Scolari, por 2-1, ocupando o 2.º lugar da classificação provisoriamente com 54 pontos. No final, o treinador português falou sobre o futuro."Já conversei com o Duilio. Ele sabe o momento certo para voltarmos a ter uma conversa. Quando chegar, falaremos sobre o futuro, mas no tempo certo. Vai ser o nosso presidente que irá falar, não eu. Enquanto isso estou de corpo e alma, com paixão, a dar tudo pelo clube. Depois haverá a decisão. A decisão tem a ver com a estabilidade da minha família. Se não estiverem bem, por muito que queira, eu não vou estar bem também. Se sentir essa estabilidade… Eu sei o que quero. Vamos ver se é possível", refriu.