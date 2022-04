Vítor Pereira elogia Rafael Ramos: «É competitivo, tem o espírito do Corinthians»

Rafael Ramos, lateral direito contratado ao Santa Clara, também se encontra a dar os primeiros passos ao serviço do Corinthians. Até ao momento, após a estreia (e logo a titular... devido à suspensão de Fagner) diante do Avaí, o português de 27 anos não tem defraudado as expectativas em quem nele apostou. "O Rafael jogava de forma regular no Santa Clara, que é uma boa equipa em Portugal. Considero que tem características que se enquadram bem no nosso modelo de jogo. Trata-se de um jogador rápido e esclarecido. Pode ajudar-nos bastante. Tem o carácter que gosto de ver num atleta. É competitivo, tem o espírito do Corinthians!", sublinha Vítor Pereira.

O defesa luso sabe que terá de trabalhar sempre a cem por cento, sob pena de perder o protagonismo. "Estou preparado para o que der e vier", atira Rafael Ramos, que no jogo de estreia acertou 57 dos 65 passes, conseguiu quatro desarmes e sofreu duas faltas.