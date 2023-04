Vítor Pereira em campanha de emprego

A demissão de Vítor Pereira do Flamengo não escapou aos habituais ‘memes’ na Internet e foi até motivo de chacota por parte de entidades oficiais do Brasil. No Twitter, o Município de São Paulo aproveitou a ida do técnico português para o desemprego para promover... vagas de emprego. "Se você, assim como o Vítor Pereira, demitido do Flamengo na terça-feira, procura uma saída profissional, o CATE [Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo] está a realizar um processo de seleção para 500 vagas de emprego", escreveram.

Resta saber se o autor da publicação é adepto do Corinthians, emblema de São Paulo. Vítor Pereira deixou o clube no final da época passada, alegando problemas de saúde da sogra. Pouco depois, assinou pelo Flamengo, o que gerou descontentamento dos adeptos do Timão.

O técnico durou apenas quatro meses no Flamengo, depois de falhar a conquista de quatro títulos ao serviço do popular clube do Rio de Janeiro. Nem chegou a fazer a estreia no Brasileirão, prova que arranca no sábado.