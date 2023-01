Vítor Pereira fala em "golo irregular" após derrota com o Palmeiras na Supertaça

O Flamengo perdeu a Supertaça do Brasil para o Palmeiras de Abel Ferreira, por, e Vítor Pereira fala num "golo irregular" do Verdão."Segundo as informações que tenho, o quarto golo deles foi irregular", explicou o treinador da formação carioca, depois da partida disputada em Brasília.O técnico elogiou o facto de o Flamengo ter lutado pela vitória até aos últimos instantes, mas reconheceu que a sua equipa necessita de fazer alguns ajustes defensivos. "Queria registar a atitude dos jogadores, que quiseram virar o resultado. Estivemos atrás no marcador duas vezes e eles tentaram sempre marcar. No segundo tempo, tivemos a oportunidade de fazer o 4-3, mas depois acabámos sofrendo o golo. Cometemos alguns erros e, de facto, temos que melhorar do ponto de vista defensivo, temos de ser mais consistentes", explicou Vítor Pereira.