Vítor Pereira fica ou sai? Corinthians sondou Tite... sem sucesso

A direção do Corinthians sondou o selecionador Tite, no sentido de entender se depois do Campeonato do Mundo existiria vontade por parte do treinador em trabalhar no Brasil e, logicamente, abraçar o projeto do Timão.

O português Vítor Pereira está ao leme do histórico emblema mas ainda não decidiu o futuro, o que obrigou os líderes do clube a agir.

Uma conversa com pessoas próximas do técnico Tite, conforme destaca o 'Lance', e que serviu para perceber que este não é um cenário possível. Tite não quer trabalhar em 'casa' no próximo ano, sendo que a hipótese Corinthians não entra na equação sobre o seu futuro.